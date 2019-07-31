"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Совсем скоро стартует третий сезон популярного танцевального проекта "Танці з зірками". Так, одной из участников шоу стала актриса театра и кино Ксения Мишина.
В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку из самых горячих фото Ксении, которые она публиковала в Instagram.
Ксения Мишина
Фото из Instagram
Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополе. В 2015 году девушка окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская Д.М. Богомазова.
Ксения Мишина c подругой
Фото из Instagram
Ксения Мишина продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Ксения Мишина
Фото из Instagram
Ксения Мишина сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
С 2014 года снимается в кино, дебютировав в фильме "Раскаленный периметр". Далее были работы в лентах "Чудо по расписанию", "На линии жизни", "Дом на холодном ключе" и др. Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме "Искушение", в которой она сыграла одну из главных ролей — дочь олигарха Камиллу.
Ксения Мишина засветила грудь
Фото из Instagram
Ксения Мишина сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Ксения Мишина в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Соблазнительная Ксения Мишина
Фото из Instagram
Также в 2019 году Ксения сыграла одну из главных ролей в костюмированной драме"Крепостная".
Соблазнительная Ксения Мишина
Фото из Instagram
Ксения Мишина сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Ксения Мишина
Фото из Instagram
Ранее OBOZREVATEL назвал самые горячие пары "Танців з зірками", которые нашли любовь на проекте.
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