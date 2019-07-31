Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

1.2т Читать материал на украинском

Совсем скоро стартует третий сезон популярного танцевального проекта "Танці з зірками". Так, одной из участников шоу стала актриса театра и кино Ксения Мишина.

В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку из самых горячих фото Ксении, которые она публиковала в Instagram.

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина

Фото из Instagram

Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополе. В 2015 году девушка окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерская Д.М. Богомазова.

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина c подругой

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Соблазнительная Ксения Мишина

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Новости
Экс-звезда "ВИА Гры" показала голую грудь: горячее фото

С 2014 года снимается в кино, дебютировав в фильме "Раскаленный периметр". Далее были работы в лентах "Чудо по расписанию", "На линии жизни", "Дом на холодном ключе" и др. Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме "Искушение", в которой она сыграла одну из главных ролей — дочь олигарха Камиллу.

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина засветила грудь

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Соблазнительная Ксения Мишина

Фото из Instagram

Также в 2019 году Ксения сыграла одну из главных ролей в костюмированной драме"Крепостная".

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Соблазнительная Ксения Мишина

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Ксения Мишина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Соблазнительная Ксения Мишина

Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL назвал самые горячие пары "Танців з зірками", которые нашли любовь на проекте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel