"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото

Аргентинско-американская модель, новая девушка Леонардо Ди Каприо Камила Марроне приняла участие в соблазнительной фотосессии для рекламы джинсов. Девушка стала лицом марки одежды Jordache.

Пикантным снимком Камила поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографии модель позирует в джинсах и бюстгальтере, который демонстрирует ее пышные формы.

Поклонники пришли в восторг от новых горячих кадров девушки. "Ты такая красивая", "Совершенство", "Так сексуально", "Выглядите потрясающе", "Самая сексуальная девушка, которую я только видел", - написали пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала откровенную фотографию без белья.