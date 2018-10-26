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/Красота

"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото

1.2тЧитать материал на украинском

Аргентинско-американская модель, новая девушка Леонардо Ди Каприо Камила Марроне приняла участие в соблазнительной фотосессии для рекламы джинсов. Девушка стала лицом марки одежды Jordache.

Пикантным снимком Камила поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографии модель позирует в джинсах и бюстгальтере, который демонстрирует ее пышные формы.

"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото
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Поклонники пришли в восторг от новых горячих кадров девушки. "Ты такая красивая", "Совершенство", "Так сексуально", "Выглядите потрясающе", "Самая сексуальная девушка, которую я только видел", - написали пользователи соцсети.

"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото
"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото
"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото
"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото
"Так сексуально": новая девушка Ди Каприо восхитила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, британская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала откровенную фотографию без белья.

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