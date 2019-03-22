"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первенца, восхитила поклонников новым снимком. На нем она позирует в купальнике, а благодаря пикантной позе и глубокому декольте пользователи сети могут увидеть ее грудь.
Снимок Тодоренко разместила на своей странице в Instagram.
Комсомольская правда
#отдыхСдетьми Была АбуДаби. Что могу сказать , город не видела 🙈, была только в ФеррариПарке , успела прокатиться на 3х горках, а там около 18 аттракционов 🙈😆Но пока с детьми только так) По другому я ещё не умею , но буду учиться. Кстати, кто читал "Французские дети не плюются едой"??? По словам автора Француженки очень самодостаточны и считают свою свободу ключевой составляющей их жизни, мало кто носится как наседка со своим ребёнком и сидит в декрете 3 года(Дай Бог, чтоб 3 месяца повозились), но я ни в коем случае не осуждаю , а даже наоборот меня привлекает стиль жизни парижских дам. Просто у меня возник в голове вопрос : КАААК??? КАААК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ, совмещая материнство и работу без какого либо ущерба ? #регинатодоренко
"Ох, Региночка, ох шалунья", "Вот это грудь", "Можно такую же фотку с этого ракурса, только сзади?", "Зачем так эротично?", "Декольте", Реджи! И с таким фото ты думаешь, что все сразу стали думать про воспитание детей?", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
Позже Тодоренко поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов.
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