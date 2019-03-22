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/Красота

"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первенца, восхитила поклонников новым снимком. На нем она позирует в купальнике, а благодаря пикантной позе и глубокому декольте пользователи сети могут увидеть ее грудь.

Снимок Тодоренко разместила на своей странице в Instagram.

"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото

Комсомольская правда

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#отдыхСдетьми Была АбуДаби. Что могу сказать , город не видела 🙈, была только в ФеррариПарке , успела прокатиться на 3х горках, а там около 18 аттракционов 🙈😆Но пока с детьми только так) По другому я ещё не умею , но буду учиться. Кстати, кто читал "Французские дети не плюются едой"??? По словам автора Француженки очень самодостаточны и считают свою свободу ключевой составляющей их жизни, мало кто носится как наседка со своим ребёнком и сидит в декрете 3 года(Дай Бог, чтоб 3 месяца повозились), но я ни в коем случае не осуждаю , а даже наоборот меня привлекает стиль жизни парижских дам. Просто у меня возник в голове вопрос : КАААК??? КАААК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ, совмещая материнство и работу без какого либо ущерба ? #регинатодоренко

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Ох, Региночка, ох шалунья", "Вот это грудь", "Можно такую же фотку с этого ракурса, только сзади?", "Зачем так эротично?", "Декольте", Реджи! И с таким фото ты думаешь, что все сразу стали думать про воспитание детей?", - пишут в сети.

"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото
"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото
"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото
"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото
"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото
"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото

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вованов вован
вованов вован
Ну всё, фолловеры теперь ходят с натертыми руками и грязными экранами своих смартфонов.
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