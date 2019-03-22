"Так эротично": Тодоренко восхитила сеть ярким фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первенца, восхитила поклонников новым снимком. На нем она позирует в купальнике, а благодаря пикантной позе и глубокому декольте пользователи сети могут увидеть ее грудь.

Снимок Тодоренко разместила на своей странице в Instagram.

Комсомольская правда

"Ох, Региночка, ох шалунья", "Вот это грудь", "Можно такую же фотку с этого ракурса, только сзади?", "Зачем так эротично?", "Декольте", Реджи! И с таким фото ты думаешь, что все сразу стали думать про воспитание детей?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.

Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.

Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.

В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.

Позже Тодоренко поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов.

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