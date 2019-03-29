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/Красота

"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото

4.6тЧитать материал на украинском

Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль восхитила поклонников очень чувственным и соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в роскошном белом платье с открытыми плечами. Свой образ Кароль дополнила черной вуалью.

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Отметим, что в этом наряде Тина снялась для модного глянца Vogue. Также поклонники забросали любимую певицу комплиментами.

"Шикарная", "Ты нас сводишь с ума", "Одно из самых красивых фото", "Вы так похожи на Мэрилин Монро", "Богиня", "Какая же красивая", — прокомментировали люди.

"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото
"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото
"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото
"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото
"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото
"Сводишь с ума!" Кароль восхитила сеть соблазнительным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.

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Персона
Тина Кароль
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