Сводили с ума миллионы: как выглядят секс-символы 90-х сейчас

В 90-е годы зрители по всему миру ежедневно ждали выхода любимых сериалов, героини которых становились образцами для подражания.

Миллионы женщин разных возрастов равнялись на актрис, хотели быть похожими на них, а мужчины тайно мечтали о таких женах. Издание AdMe показало, как выглядят сейчас секс-символы из культовых сериалов прошлого века.

Сибилл Шепард многие знают по роли Мэдди Хэйз в ленте "Детективное агентство "Лунный свет". Она получила любовь зрителей и 2 премии "Золотой глобус". Сейчас 69-летняя актриса продолжает сниматься в кино.

Джиллиан Андерсон в роли агента ФБР Даны Скалли в "Секретных материалах" была кумиром многих девочек. Сейчас ей 50 лет, и скоро зрители увидят появление актрисы в роли Маргарет Тэтчер в сериале "Корона".

Лара Флинн Бойл многим запомнилась по роли красавицы Донны в легендарном сериале Дэвида Линча "Твин Пикс". С середины 2000-х ее карьера пошла на спад из-за последствий неудачных пластических операций.

Шерилин Фенн. Роль необычной девушки Одри Хорн в "Твин Пикс" сделала актрису секс-символом 90-х. Ее часто сравнивали с Мерилин Монро из-за невероятной внешности. В 2017 году она снялась в сиквеле "Твин Пикс: Возвращение".

Наталья Орейро была примером для подражания для девочек и девушек из-за сериала "Дикий ангел". Сейчас она поет, гастролирует и внезапно стала поклонницей России.

Марси Уокер держала женщин "прикованными" к экранам в образе Иден Кэпвелл в "Санта-Барбаре". В 2005 году она завершила карьеру и стала пастором.

Тори Спеллинг в роли Донны Мартин в "Беверли-Хиллз, 90210" также была всеобщей любимицей. Однако позже съемки в большом кино не принесли ей успеха, и сейчас она стала невостребованной актрисой.

Кармен Электра в "Спасатели Малибу" была желанной для мужчин и объектом зависти для женщин. Сейчас ее деятельность связана с благотворительностью.

Мелисса Харт была весьма популярно среди девочек из-за сериала "Сабрина — маленькая ведьма". Однако после проекта она не была сильно востребована.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно медики нашли у известной певицы Софии Ротару множественные очаги старых инсультов. Оказалось, что она неправильно принимала лекарства. Эксперт оценила внешность 71-летней Ротару, которой могут позавидовать и в 50-лет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!