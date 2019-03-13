Весна только началась, и кажется, что до лета еще куча времени! Но на самом деле самое время задуматься о подготовке вашей кожи к жаркому сезону. Ведь трех месяцев как раз хватит, чтобы встретить солнышко во всеоружии.

ШАГ 1: ПИЛИНГИ И ШЛИФОВКА. Итак, время готовиться к такому агрессивному фактору, как солнце. Зимой наша кожа – в спячке вместе с нами: у нас замедленный обмен веществ, мы не потребляем нужное количество питательных веществ. Соответственно, после холодов крайне важно заняться собой и "оживить" свое личико.

Процедуры, необходимые весной, зависят от стартовых позиций, и тут для каждого свой рецепт. Например, людям, у которых проблема с пигментацией, жирной кожей или есть ороговевшие участки, рекомендуется сейчас пройти курс глубокого пилинга или лазерной шлифовки, чтобы убрать все лишнее. Затягивать с этим не стоит: это можно сделать только осенью, зимой или ранней весной. Ведь, если начать данную процедуру в теплое время, проблема может только усугубиться.

Кстати, обладательницам практически здоровой кожи будет достаточно поверхностных пилингов. Например, молочных – для увлажнения. Они более щадящие. А курс состоит из 4–5 процедур с интервалом 7–10 дней. Решение нужно принимать отдельно в каждом случае.

ШАГ 2: УВЛАЖНЕНИЕ. После того как мы убрали все лишнее, в частности пигментные пятна и расширенные поры, мы начинаем активно подпитывать и увлажнять кожу, ведь из-за мороза и ветра за зиму она стала более сухой. Летнее жаркое солнце тоже ее сушит, и это может вызвать сильную пигментацию. Поэтому так важно поухаживать за собой именно в межсезонье.

Кремы и маски – это поверхностный уход, они не проходят дермальный порог и не проникают глубоко, а остаются в слоях эпидермиса. Самый эффективный способ напитать кожу полезностями – инъекции. Мы используем вещества с гиалуроновой кислотой, молекулы которой притягивают молекулы воды, и таким образом происходит увлажнение кожи. Часто для усиления эффекта применяются и витаминные коктейли. Но надо помнить, что все всегда крайне индивидуально и окончательно решение принимает доктор после осмотра, исходя из "стартовых позиций" (цвет и эластичность) или отклика вашей кожи на ранее проведенные воздействия. Делаются такие процедуры 3–4 раза с периодичностью 14–21 день. Соответственно, весь процесс растягивается где-то на полтора месяца.

ШАГ 3: ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА. И еще один важный момент, о котором девочки часто забывают, – солнцезащитный крем! Его нужно использовать не только на море, перед тем как выйти загорать. Я своим пациенткам назначаю его уже в начале весны, особенно важно его применять, если в этот период проводятся агрессивные процедуры или кожа проблемная, например склонна к высыпаниям. Уйти от такого ухода можно разве что с декабря и до конца февраля, когда солнце совсем неактивное, а день короткий. Сейчас подойдет крем, допустим, с SPF 25. И постепенно фактор следует увеличивать вплоть до SPF 100 летом.

ШАГ 4: ДОМАШНИЙ УХОД. Весной мы выбираем более легкую по текстуре косметику – увлажняющую, а не питательную. Также вводим сыворотки, которые защищают от появления пигментных пятен и высыпаний. Лучший эффект они дают именно в этот сезон. Также неплохо пройти сейчас еще и курс карбокситерапии, массажа или микротоковой терапии, чтобы скорее разбудить кожу после зимы! И, конечно, время пропить витаминный комплекс. Ведь за зиму наш организм так истосковался по полезным веществам. А мы знаем, что здоровый организм – залог здоровой кожи!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Для тех, кто давно хотел, думал или собирался, сейчас идеальное время, чтобы пройти курс инъекций филлеров, которые дают длительный эффект увлажнения. Ими мы добавляем объем, работаем по заломам и морщинкам – например, убираем носогубные складки и "гусиные лапки". Благодаря этой процедуре клетки после введения препарата постепенно подпитываются от 6 до 9 месяцев. Также весной, как правило, делаются уколы ботулотоксина. Во-первых, в этот период, когда кожа пробуждается, процедуры более эффективны. А во-вторых, результаты проявятся как раз к лету, когда все мечтают быть самыми красивыми!

Напоследок хочу пожелать всем читателям быть здоровыми, любить себя и не забывать баловать хотя бы изредка. Будьте счастливы!

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