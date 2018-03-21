Сверкнула целлюлитом: Эшли Грэм озадачила фанов снимком без ретуши

Пышнотелая супермодель категории "plus size" Эшли Грэм, которая недавно снялась в пикантной фотосессии, поделилась смелым фото в купальнике, где звезда сети изображена без ретуши.

Смелая фотография 30-летней американки была сделана на пляже. Модель позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные части тела. Снимок Грэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

С помощью фото девушка явно хотела продемонстрировать, что не стесняется своих лишних килограммов. На снимке отчетливо видны целлюлит, а также складки на теле.

Эшли Грэм Instagram @theashleygraham

Многие поклонники Эшли Грэм отметили, что модели явно стоило бы заняться своим телом, однако, несмотря на это, снимок высоко оценили большинство ее фанатов, поставив под ним почти 440 тысяч лайков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее модель Эшли Грэм поразила фанатов откровенным танцем с матерью, с которой демонстрировала весьма провокационные движения на камеру.