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10 декабря • обновлено в 21:12
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/ Красота

"Свела с ума": мокрая Лорак взволновала поклонников горячим фото

1.8т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, взбудоражила поклонников новым снимком.

Она поделилась на своей странице в Instagram фотографией, на которой позирует в бассейне, со съемок клипа "Мы нарушаем".

"Наш мир отражает нас. "Мы Нарушаем", – подписала Лорак под фото, загадочно глядя вбок.

Ани Лорак – фото со съемок клипа "Мы нарушаем"

Ани Лорак – фото со съемок клипа "Мы нарушаем"

instagram/anilorak

Поклонники написали в комментариях, что мокрая Лорак выглядит очаровательно на этот кокетливом кадре, а ее взгляд вызвал массу восторгов.

"Невероятная. Взгляд сводит с ума", "Осторожно, красотка", "Какой глубокий взгляд", "Нереальная", "Удивительная. Волшебный взгляд", "Очаровательна", – написали фанаты.

"Свела с ума": мокрая Лорак взволновала поклонников горячим фото
"Свела с ума": мокрая Лорак взволновала поклонников горячим фото
"Свела с ума": мокрая Лорак взволновала поклонников горячим фото
Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

Лорак в клипе "Мы нарушаем"

Лорак в клипе "Мы нарушаем"

Кадр из клипа

Как сообщал OBOZREVATEL, многих пользователей озадачил внешний вид Лорак в новом клипе. Ее совершенно перестали узнавать. Некоторые даже предположили, что она снялась полуголой для ролика, чтобы отомстить бывшему мужу.

Но больше всего поклонников смутило, что певица сильно похудела. Из-за этого в комментариях под фотографиями со съемок клипа ей писали перестать морить себя голодом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия Красота
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