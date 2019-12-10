"Свела с ума": мокрая Лорак взволновала поклонников горячим фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, взбудоражила поклонников новым снимком.

Она поделилась на своей странице в Instagram фотографией, на которой позирует в бассейне, со съемок клипа "Мы нарушаем".

"Наш мир отражает нас. "Мы Нарушаем", – подписала Лорак под фото, загадочно глядя вбок.

Ани Лорак – фото со съемок клипа "Мы нарушаем" instagram/anilorak

Поклонники написали в комментариях, что мокрая Лорак выглядит очаровательно на этот кокетливом кадре, а ее взгляд вызвал массу восторгов.

"Невероятная. Взгляд сводит с ума", "Осторожно, красотка", "Какой глубокий взгляд", "Нереальная", "Удивительная. Волшебный взгляд", "Очаровательна", – написали фанаты.

Ани Лорак instagram/anilorak

Лорак в клипе "Мы нарушаем" Кадр из клипа

Как сообщал OBOZREVATEL, многих пользователей озадачил внешний вид Лорак в новом клипе. Ее совершенно перестали узнавать. Некоторые даже предположили, что она снялась полуголой для ролика, чтобы отомстить бывшему мужу.

Но больше всего поклонников смутило, что певица сильно похудела. Из-за этого в комментариях под фотографиями со съемок клипа ей писали перестать морить себя голодом.

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