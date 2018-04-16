Супермодель Эшли Грэм показала пышное тело в бикини: пикантное фото

Пышногрудая супермодель категории "plus size" Эшли Грэм показала фанатам сексуальное фото в мини-купальникесобственного бренда.
30-летняя американская звезда позировала в откровенном бикини авторского дизайна, которое вошло в новую коллекцию ее именной марки Ashley Graham x Swimsuits for All. Соблазнительный снимок Грэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На модели надет полосатый откровенный полосатый купальник, который сексуально оголяет ее аппетитное тело.
Фанаты пышнотелой красотки пришли в восторг от ее раскрепощенности и высоко оценили снимок. За короткое время публикация собрала более 560 тысяч лайков и свыше четырех тысяч комментариев.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Эшли Грэм показала фанатам сексуальное видео, на котором предстала в мокром мини-купальнике. На ролике ее обливали водой, а сквозь мокрую ткань просвечивались пикантные части тела.