Супермодель Эшли Грэм показала пышное тело в бикини: пикантное фото

Пышногрудая супермодель категории "plus size" Эшли Грэм показала фанатам сексуальное фото в мини-купальникесобственного бренда.

30-летняя американская звезда позировала в откровенном бикини авторского дизайна, которое вошло в новую коллекцию ее именной марки Ashley Graham x Swimsuits for All. Соблазнительный снимок Грэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На модели надет полосатый откровенный полосатый купальник, который сексуально оголяет ее аппетитное тело.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 13 Апр 2018 в 2:49 PDT

Новости Пышногрудая Эшли Грэм продемонстрировала купальники собственного бренда

Фанаты пышнотелой красотки пришли в восторг от ее раскрепощенности и высоко оценили снимок. За короткое время публикация собрала более 560 тысяч лайков и свыше четырех тысяч комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Эшли Грэм показала фанатам сексуальное видео, на котором предстала в мокром мини-купальнике. На ролике ее обливали водой, а сквозь мокрую ткань просвечивались пикантные части тела.