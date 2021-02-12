Стильный маникюр на 14 февраля: названы трендовые варианты

Уже через пару дней 14 февраля наступит долгожданный праздник всех влюбленных. Девушки хотят превосходно выглядеть перед своими мужчинами. Кроме наряда, макияжа и прически необходимо также сделать красивый маникюр.

Дизайнов много и на любой вкус. OBOZREVATEL собрал подборку интересных вариантов маникюра, который можно сделать на 14 февраля.

С сердечками

Обычный однотонный маникюр – самый изысканный вариант, который иногда можно разбавить чем-нибудь ярким. Например, нарисуйте на ногтях сердечки. Такой вариант дизайна точно понравится как вам, так и вашему мужчине.

Маникюр с сердечками

Стильный маникюр

Маникюр со стразами

Актуальным и одним из популярных вариантов дизайна на 14 февраля является маникюр со стразами. Ими можно дополнить нейл-арт или покрыть полностью один из ноготков.

Маникюр со стразами

Маникюр со стразами на 14 февраля

Маникюр с надписями

В 2021 году дизайн с надписями будет смотреться стильно и аккуратно, главное – не переборщить. В честь 14 февраля свой маникюр можно дополнить словами "love" и другими подобными фразами.

Маникюр с надписями

Маникюр с надписями на 14 февраля

Втирка на ногтях

Благодаря втирке ваши ногти будут выглядеть нежно и очень романтично. Кроме того, такой дизайн можно дополнить блестками, сердечками или же небольшим количеством страз.

Втирка на ногтях

Стильная втирка на ногтях

Матовый маникюр

Такой дизайн вызывает восхищение и заставляет окружающих обратить внимание на ногти. Матовый маникюр можно оформить рисунками на тему 14 февраля, сердечками или романтичными надписями.

Матовый маникюр

Матовый маникюр на 14 февраля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно надеть на праздник 14 февраля. Эксперт сделал подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.