Стильный маникюр на 14 февраля: названы трендовые варианты

Уже через пару дней 14 февраля наступит долгожданный праздник всех влюбленных. Девушки хотят превосходно выглядеть перед своими мужчинами. Кроме наряда, макияжа и прически необходимо также сделать красивый маникюр.

Дизайнов много и на любой вкус. OBOZREVATEL собрал подборку интересных вариантов маникюра, который можно сделать на 14 февраля.

Обычный однотонный маникюр – самый изысканный вариант, который иногда можно разбавить чем-нибудь ярким. Например, нарисуйте на ногтях сердечки. Такой вариант дизайна точно понравится как вам, так и вашему мужчине.

Актуальным и одним из популярных вариантов дизайна на 14 февраля является маникюр со стразами. Ими можно дополнить нейл-арт или покрыть полностью один из ноготков.

В 2021 году дизайн с надписями будет смотреться стильно и аккуратно, главное – не переборщить. В честь 14 февраля свой маникюр можно дополнить словами "love" и другими подобными фразами.

Благодаря втирке ваши ногти будут выглядеть нежно и очень романтично. Кроме того, такой дизайн можно дополнить блестками, сердечками или же небольшим количеством страз.

Такой дизайн вызывает восхищение и заставляет окружающих обратить внимание на ногти. Матовый маникюр можно оформить рисунками на тему 14 февраля, сердечками или романтичными надписями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно надеть на праздник 14 февраля. Эксперт сделал подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.