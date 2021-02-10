Стильный французский маникюр 2021: названы трендовые дизайны

София Ковнир Красота 15:26, 10.02.2021 Обновлено: 15:26, 10.02.2021

Французский маникюр всегда остается в тренде. Но в 2021 году его можно разбавить креативным дизайном. Например, френч с сердечками или золотистыми элементами.

Так, кончики ногтей можно украсить непривычными для себя цветами или рисунками. OBOZREVATEL решил сделать подборку самых модных и стильных вариантов французского маникюра.

Игра с цветами

  • При выборе маникюра можно поиграть с цветами и выбрать для дизайна что-то новое и необычное. Кончики ногтей можно украсить лаком с глянцевым блеском, а фоновое покрытие – матовым. Также используйте элементы золота или серебра, или же цветные оттенки.

Игра с цветами на ногтях
Разноцветный френч
Яркий френч

Геометрия на ногтях

  • Чтобы сделать френч более изящным и необычным, можно нарисовать геометрические линии вблизи от края ногтей. Цвета можно выбрать не только стандартный белый, но и разные яркие.

Геометрия на ногтях
Геометрические линии

Френч в стиле бабочки

  • В последнее время популярным стал французский маникюр в виде крыльев бабочки, так как именно она ассоциируется с женской красотой, а также придает ногтям элегантности.

Френч в стиле бабочки

Френч с сердечками

  • В прошлых сезонах французский маникюр в виде сердечек был очень популярным, и в этом году мода на такой дизайн снова возвращается. Так, сердечки на кончиках ногтях передают романтику и страсть.

Френч с сердечками

Двойной френч

  • В 2021 году французский маникюр с двумя цветными полосками выглядят очень необычно, но при этом современно и стильно.

Двойной френч

Как сообщал OBOZREVATEL, стильная прическа может преобразить образ, а также поставить акцент на некоторых деталях. Именно поэтому важно знать, что будет в тренде в 2021 году.

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