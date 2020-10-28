Стилист Виктории Бекхэм рассказал о главных женских ошибках в уходе за волосами

Парикмахер британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм Джейсон Колье рассказал о распространенных и частых ошибках женщин в уходе за волосами. Это делает их укладку неопрятной.

Подробностями мужчина поделился с изданием Harper`s Bazaar. По словам Колье, первой ошибкой представительниц прекрасного пола является злоупотребление средствами для стайлинга.

"Когда девушка не умеет делать укладку или просто не знает, как справиться с непослушными волосами, она полагается на средства для стайлинга и часто использует больше, чем нужно. Так вы перегружаете и утяжеляете пряди, из-за чего они могут выглядеть жирными и неопрятными. Лучше просто собрать волосы в хвост, если что-то пошло не так, а не поливать их лаком", – заявил он.

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Также Колье порекомендовал не затягивать со стрижкой. Ведь, по словам эксперта, из-за этого кончики выглядят неухоженными, не говоря о том, что стрижка перестает держать форму.

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Кроме того, парикмахер в числе ошибок назвал неправильно подобранные средства по уходу за шевелюрой. А также неправильное использование фена, утюжка или других гаджетов для волос.

"Если неправильно держать фен во время сушки, можно сделать волосы жесткими и тусклыми. Важно направлять струю воздуха сверху вниз, а не наоборот. Вывод прост: перед тем, как включить гаджет в розетку, потрать 5 минут, чтобы посмотреть на YouTube видео-инструкцию к нему", – подытожил он.

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