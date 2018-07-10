Стилист раскрыл секрет прически Меган Маркл

Герцогиня Меган Маркл отказалась от своей любимой до замужества прически. На официальных мероприятиях Меган предпочитает появляться с локонами (как у Кейт Миддлтон) или с собранными волосами. Ранее Меган предпочитала небрежный пучок.

Жена принца Гарри также начала демонстрировать на публике собственный стиль, адаптируя его к королевскому протоколу, сообщает The Sun.

На недавнем вечере молодых лидеров Your Commonwealth Маркл была замечена с собранными волосами. Парикмахер Серж Нормант сделал аккуратный пучок с двумя выпущенными по бокам прядями.

"Я хотел, чтобы она могла убирать выпущенные пряди за уши, как только пожелает, потому что это ее привычная прическа. У нее простой и естественный стиль", - прокомментировал Серж.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Социолог и личный стилист герцогини Анна Акбара уверена, что Меган сделала именно такую прическу не просто так. "Она проявила силу характера", - говорит Анна. До этого герцогиня появлялась с такой прической на своей свадьбе с принцем Гарри.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что почему Кейт Миддлтон всегда выбирает наряды от Alexander McQueen для крестин детей.