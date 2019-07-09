"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в бежевом топе без бюстгальтера. Свой образ Тина дополнила юбкой с анималистическим принтом и белыми кроссовками.
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль засветила грудь
Фото из Instagram
Тина Кароль оголила ноги
Фото из Instagram
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль оголила грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.
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