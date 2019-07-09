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"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

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Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в бежевом топе без бюстгальтера. Свой образ Тина дополнила юбкой с анималистическим принтом и белыми кроссовками.

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль засветила грудь

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль оголила ноги

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль оголила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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