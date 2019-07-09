"Становится жарко!" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в бежевом топе без бюстгальтера. Свой образ Тина дополнила юбкой с анималистическим принтом и белыми кроссовками.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль засветила грудь Фото из Instagram

Тина Кароль оголила ноги Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль оголила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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