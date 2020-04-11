Стандарты красоты в СССР: каких девушек считали привлекательными

Мария Дидык Красота 03:30, 11.04.2020

Стандарты женской красоты в СССР очень отличались от современных. Никто не гнался за параметрами 90-60-90, с макияжем и нарядами возникали проблемы и чаще всего девушки выглядели достаточно просто и "натурально".

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели привлекательные девушки прошлых лет.

Советская мода

Чаще всего девушки ходили в платьях либо юбках разной длины, от "мини" до "макси". Шили их очень часто самостоятельно. Наиболее распространенной женской обувью были летние туфли и зимние сапоги. Кроссовок не было, а кеды носили только на уроках физкультуры и во время других занятий спортом.

Как девушки поддерживали себя в форме

Спорт в СССР был массовым явлением. Диет, фитнес-клубов, гимнастики для похудения, пилатеса практически не было.

Косметика в СССР

Чаще всего девушки выглядели очень натурально и естественно. Из косметики были распространены только помада, пудра и тушь для ресниц, которую нужно было размачивать влажной щеточкой.

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.

Комментировать
Lady Красота

Смотрите также

Будет готова через 90 дней: в Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам

ГБР сообщило Черновол о подозрении в убийстве: что известно

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

Зеленского последовательно загоняют в изоляцию