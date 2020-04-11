Стандарты красоты в СССР: каких девушек считали привлекательными

Стандарты женской красоты в СССР очень отличались от современных. Никто не гнался за параметрами 90-60-90, с макияжем и нарядами возникали проблемы и чаще всего девушки выглядели достаточно просто и "натурально".

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели привлекательные девушки прошлых лет.

Советская мода

Чаще всего девушки ходили в платьях либо юбках разной длины, от "мини" до "макси". Шили их очень часто самостоятельно. Наиболее распространенной женской обувью были летние туфли и зимние сапоги. Кроссовок не было, а кеды носили только на уроках физкультуры и во время других занятий спортом.

Как девушки поддерживали себя в форме

Спорт в СССР был массовым явлением. Диет, фитнес-клубов, гимнастики для похудения, пилатеса практически не было.

Косметика в СССР

Чаще всего девушки выглядели очень натурально и естественно. Из косметики были распространены только помада, пудра и тушь для ресниц, которую нужно было размачивать влажной щеточкой.

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