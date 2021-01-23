Эра бодипозитива подходит к концу. Что будет в тренде дальше и как подготовиться

Каноны красоты зачастую мимолетны, поскольку тренды не могут простаивать веками. Когда-то в моде была пышнотелость, позже – худоба и стандартные 90-60-90. Сегодня же на обложках большинства журналов появляются как раз-таки "нестандартные" модели, которые далеки от идеала.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL психолог-стилист Ульяна Ракша рассказала, как формируется восприятие красоты, и каким способом те или иные установки влияют на нашу жизнь, а тренер и основатель школы похудения Екатерина Романова поведала, почему многие бренды делают ставки на "нестандартных" моделей. Также поделилась мнением дизайнер Росина Трач, которая откровенно рассказала, какие фигуры сейчас в тренде.

Модельер Росина Трач призналась, что раньше в модной индустрии предпочтительной была худоба, сейчас же в этой сфере преобладает индивидуальность и несхожесть с остальными.

Дизайнер и стилист Росина Трач. Instagram Росины Трач

"Сегодня в приоритете здоровая и максимально натуральная внешность, особенно если она чем-то уникальна и запоминающаяся. Жесткие рамки золотых стандартов настолько уже размылись и стерлись, а бренды подхватывают мировые тренды на тотальное принятие себя, любовь к себе, естественность и бодипозитив. На самом деле девушка с пышными формами не менее женственна и прекрасна, и этот месседж бренды замечательно доносят в массы, призывая не загонять себя в рамки и шаблоны, а любить такой, какая есть", – рассказала модельер.

Кроме того, Трач заявила, что для съемок своего бренда одежды подбирает определенный типаж моделей. Модельер обращает внимание не только на черты лица, взгляд, манеры, но и на то, как модель носит одежду.

"Под одно стилевое решение подходит модель с дерзким типажом, а под другое – максимально миловидная с налетом наивности. Полнота сейчас отходит на второй план, но ни для кого не секрет, что любая одежда выигрышнее смотрится на высокой и стройной модели", – призналась дизайнер.

Модель plus-size на обложке журнала. cosmopolitan.com

А вот тренер Екатерина Романова уверенна, что каноны красоты – это всего лишь условность, и они воздействуют на жизнь только тех людей, которые подвержены влиянию извне. По словам тренера, любая женщина должна любить себя такой, какая она есть, и не следовать пропаганде, а прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Стараться усовершенствовать свое тело и сравнивать себя только с лучшей версией себя.

Тренер и основатель школы похудения Екатерина Романова. Facebook Екатерины Романовой

Кроме того, Романова заявила, что тренд на бодипозитив скоро покинет модный пьедестал.

Она уточнила, что бренды делают ставки на "нестандартных" моделей для того, чтобы расширить рынок и получить в итоге хорошие деньги. Также тренер рассказала, почему появился термин "бодипозитив".

"Термин "бодипозитив" изначально был создан для людей с врожденными или приобретенными дефектами тела для того, чтобы в них увидели таких же нормальных людей, которые живут такой же полноценной жизнью, как и все остальные. По поводу духовной красоты: "Наше тело – это наш храм", – объяснила Романова.

"Нестандартные" модели в фотосъемке. Depositphotos

Психолог Ульяна Ракша рассказала, что любое восприятие той или иной сферы формируется в раннем детстве. Это касается не только канонов красоты, но и взглядов на сексуальную ориентацию, и на представителей других национальностей.

Психолог-стилист Ульяна Ракша. Instagram Ульяны Ракшы

"Если ребенку с самого детства показывать и объяснять различные проявления красоты, и это будут не крайности, то и понятие у него сформируется широкое", – пояснила психолог.

Кроме того, Ульяна призналась, что тренд на натуральность и искренность популярен не только в модной индустрии, но и в социальных сетях и медиа. Многие отказались от использования фотошопа и других фильтров, которые искажают реальную красоту.

"Сейчас глобальный тренд – за чистоту, натуральность и искренность. Люди таким образом приходят к мысли о том, что любой вес, любая форма, религия – индивидуальна. Общество учит принимать что-либо, каким бы оно не было, не мыслить крайностями", – говорит Ракша.

Также девушка заявила, что многие дизайнеры и бренды используют "нестандартных" моделей в силу того, что покупают их одежду обычные люди. И когда человек видит вещь, которая ему нравится на модели (похожа на него), возникает намного больше доверия к бренду, и соответственно, он захочет приобрести этот товар.

"У покупателя не возникает чувства неполноценности, что он не выглядит так, как эта стандартная модель. Бренды, которые приглашают к себе нестандартных моделей, только выиграют, потому что они смогут покрыть более широкую целевую аудиторию", – рассказала Ульяна.

Винни Харлоу на обложке журнала . ellecanada.com

Психолог уверенна, что тренд на естественность и нетипичную красоту благоприятно повлияет на людей, особенно со стороны психологии. Так, по словам Ракши, уменьшатся проблемы с суицидами, с расстройством пищевого поведения и анорексией.

"Мое личное мнение как стилиста, так и психолога – такие изменения в обществе крайне благоприятны. Потому что идеализация человека очень пагубно влияет как на отдельную личность, так и на общество в целом. Раньше очень много было проблем с суицидами, в том числе среди подростков, эти стандартны приводили к анорексии или к различным расстройствам пищевого поведения (РПП). Тренд не на бодипозитив, а на принятие любого человека в любых параметрах благоприятно повлияет на общество и на каждого индивида и приведет, возможно, к какому-то осознанному потреблению и существованию", – говорила в интервью Ульяна.

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