Эра бодипозитива подходит к концу. Что будет в тренде дальше и как подготовиться

Каноны красоты зачастую мимолетны, поскольку тренды не могут простаивать веками. Когда-то в моде была пышнотелость, позже – худоба и стандартные 90-60-90. Сегодня же на обложках большинства журналов появляются как раз-таки "нестандартные" модели, которые далеки от идеала.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL психолог-стилист Ульяна Ракша рассказала, как формируется восприятие красоты, и каким способом те или иные установки влияют на нашу жизнь, а тренер и основатель школы похудения Екатерина Романова поведала, почему многие бренды делают ставки на "нестандартных" моделей. Также поделилась мнением дизайнер Росина Трач, которая откровенно рассказала, какие фигуры сейчас в тренде.

Модельер Росина Трач призналась, что раньше в модной индустрии предпочтительной была худоба, сейчас же в этой сфере преобладает индивидуальность и несхожесть с остальными.

"Сегодня в приоритете здоровая и максимально натуральная внешность, особенно если она чем-то уникальна и запоминающаяся. Жесткие рамки золотых стандартов настолько уже размылись и стерлись, а бренды подхватывают мировые тренды на тотальное принятие себя, любовь к себе, естественность и бодипозитив. На самом деле девушка с пышными формами не менее женственна и прекрасна, и этот месседж бренды замечательно доносят в массы, призывая не загонять себя в рамки и шаблоны, а любить такой, какая есть", – рассказала модельер.

Кроме того, Трач заявила, что для съемок своего бренда одежды подбирает определенный типаж моделей. Модельер обращает внимание не только на черты лица, взгляд, манеры, но и на то, как модель носит одежду.

"Под одно стилевое решение подходит модель с дерзким типажом, а под другое – максимально миловидная с налетом наивности. Полнота сейчас отходит на второй план, но ни для кого не секрет, что любая одежда выигрышнее смотрится на высокой и стройной модели", – призналась дизайнер.

А вот тренер Екатерина Романова уверенна, что каноны красоты – это всего лишь условность, и они воздействуют на жизнь только тех людей, которые подвержены влиянию извне. По словам тренера, любая женщина должна любить себя такой, какая она есть, и не следовать пропаганде, а прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Стараться усовершенствовать свое тело и сравнивать себя только с лучшей версией себя.

Кроме того, Романова заявила, что тренд на бодипозитив скоро покинет модный пьедестал.

Она уточнила, что бренды делают ставки на "нестандартных" моделей для того, чтобы расширить рынок и получить в итоге хорошие деньги. Также тренер рассказала, почему появился термин "бодипозитив".

"Термин "бодипозитив" изначально был создан для людей с врожденными или приобретенными дефектами тела для того, чтобы в них увидели таких же нормальных людей, которые живут такой же полноценной жизнью, как и все остальные. По поводу духовной красоты: "Наше тело – это наш храм", – объяснила Романова.

Психолог Ульяна Ракша рассказала, что любое восприятие той или иной сферы формируется в раннем детстве. Это касается не только канонов красоты, но и взглядов на сексуальную ориентацию, и на представителей других национальностей.

"Если ребенку с самого детства показывать и объяснять различные проявления красоты, и это будут не крайности, то и понятие у него сформируется широкое", – пояснила психолог.

Кроме того, Ульяна призналась, что тренд на натуральность и искренность популярен не только в модной индустрии, но и в социальных сетях и медиа. Многие отказались от использования фотошопа и других фильтров, которые искажают реальную красоту.

"Сейчас глобальный тренд – за чистоту, натуральность и искренность. Люди таким образом приходят к мысли о том, что любой вес, любая форма, религия – индивидуальна. Общество учит принимать что-либо, каким бы оно не было, не мыслить крайностями", – говорит Ракша.

Также девушка заявила, что многие дизайнеры и бренды используют "нестандартных" моделей в силу того, что покупают их одежду обычные люди. И когда человек видит вещь, которая ему нравится на модели (похожа на него), возникает намного больше доверия к бренду, и соответственно, он захочет приобрести этот товар.

"У покупателя не возникает чувства неполноценности, что он не выглядит так, как эта стандартная модель. Бренды, которые приглашают к себе нестандартных моделей, только выиграют, потому что они смогут покрыть более широкую целевую аудиторию", – рассказала Ульяна.

Психолог уверенна, что тренд на естественность и нетипичную красоту благоприятно повлияет на людей, особенно со стороны психологии. Так, по словам Ракши, уменьшатся проблемы с суицидами, с расстройством пищевого поведения и анорексией.

"Мое личное мнение как стилиста, так и психолога – такие изменения в обществе крайне благоприятны. Потому что идеализация человека очень пагубно влияет как на отдельную личность, так и на общество в целом. Раньше очень много было проблем с суицидами, в том числе среди подростков, эти стандартны приводили к анорексии или к различным расстройствам пищевого поведения (РПП). Тренд не на бодипозитив, а на принятие любого человека в любых параметрах благоприятно повлияет на общество и на каждого индивида и приведет, возможно, к какому-то осознанному потреблению и существованию", – говорила в интервью Ульяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее: