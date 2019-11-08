Стало известно, кто представит Украину на международном конкурсе моделей "плюс сайз": фото красотки

На конкурсе красоты Miss Top of the World Plussize, который состоится в Киеве 9 ноября, Украину будет представлять уроженка Николаева Дарья Чепкова.

Отмечается, что мероприятие пройдет в Украине, пишет "Укринформ".

Дарья Чепкова Укринформ

"В столице Украины впервые пройдет всемирный конкурс Miss Top of the World Plussize. Киев уже встретил конкурсанток из восемнадцати стран мира, которые будут достойно представлять свои страны на конкурсе, что состоится в помещении Olympic Hall. Украину будет представлять Дарья Чепкова, которая уже имеет опыт участия в подобных соревнованиях и конкурсах красоты", - говорится в сообщении.

Дарья Чепкова Укринформ

Дарья Чепкова Укринформ

Дарья Чепкова Укринформ

Конкурс будет состоять из нескольких этапов: самопрезентация в видеоролике (видеовизитка), конкурс демонстрации талантов девуше, дефиле в национальных костюмах, вечерних и коктейльных платьях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Маниле (Филиппины) завершился конкурс красоты "Мисс Земля – 2019", где победительницей стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел.

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