Главная Новости
20 сентября • обновлено в 19:02
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

"Стало еще хуже": неизлечимо больная Кардашьян показала пораженное болезнью лицо

877 Читать материал на украинском

Американская звезда, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам лицо без макияжа, пораженное псориазом.

Соответствующий снимок обнародовал проект о красоте и здоровье Poosh в Instagram. Ким делала селфи так, чтобы были заметны красные пятна по всему лицу.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

instagram/kimkardashian

"Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь", — прокомментировала она.

В комментарии для Poosh, который запустила сестра Кортни, Кардашьян рассказала, что впервые столкнулась с заболеванием много лет назад из-за осложнений простуды. Несмотря на то, что ей удавалось избавляться от воспалений, недуг все равно постоянно возвращался.

Ким Кардашьян показала лицо, пораженное псориазом

Ким Кардашьян показала лицо, пораженное псориазом

instagram/poosh

Новости
"Русская Кардашьян" показала пышные формы в крошечном бикини

Ким первое время очень стеснялась проявлений псориаза, однако в какой-то момент поняла, что нет смысла скрывать его.

"В начале этого года все стало еще хуже. Пятна покрыли мое лицо и большую часть тела. Однако после стольких лет я действительно научилась с этим жить", — добавила Ким.

Ким Кардашьян без макияжа

Ким Кардашьян без макияжа

instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, Кардашьян давно рассказала поклонникам о своем заболевании. В феврале 2019 года она показала, как воспаленные пятна появились у нее по всему телу.

Псориаз поразил все тело Кардашьян

Псориаз поразил все тело Кардашьян

В марте она заявила, что нужно серьезно заняться лечением, потому что скрывать псориаз уже не получается. Проблема с кожей вдохновила Ким создать линию косметики для ног, которая позволяет скрыть недостатки также, как и на лице.

К осени ситуация со здоровьем звезды осложнилась. В сентябре в новой серии реалити-шоу Ким со слезами на глазах рассказала, что у нее нашли две неизлечимые болезни — красную волчанку и ревматоидный артрит.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ким Кардашьян
Место
США
Теги
Красота здоровье шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel