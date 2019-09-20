"Стало еще хуже": неизлечимо больная Кардашьян показала пораженное болезнью лицо

Американская звезда, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам лицо без макияжа, пораженное псориазом.

Соответствующий снимок обнародовал проект о красоте и здоровье Poosh в Instagram. Ким делала селфи так, чтобы были заметны красные пятна по всему лицу.

Ким Кардашьян instagram/kimkardashian

"Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь", — прокомментировала она.

В комментарии для Poosh, который запустила сестра Кортни, Кардашьян рассказала, что впервые столкнулась с заболеванием много лет назад из-за осложнений простуды. Несмотря на то, что ей удавалось избавляться от воспалений, недуг все равно постоянно возвращался.

Ким Кардашьян показала лицо, пораженное псориазом instagram/poosh

Ким первое время очень стеснялась проявлений псориаза, однако в какой-то момент поняла, что нет смысла скрывать его.

"В начале этого года все стало еще хуже. Пятна покрыли мое лицо и большую часть тела. Однако после стольких лет я действительно научилась с этим жить", — добавила Ким.

Ким Кардашьян без макияжа instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, Кардашьян давно рассказала поклонникам о своем заболевании. В феврале 2019 года она показала, как воспаленные пятна появились у нее по всему телу.

Псориаз поразил все тело Кардашьян

В марте она заявила, что нужно серьезно заняться лечением, потому что скрывать псориаз уже не получается. Проблема с кожей вдохновила Ким создать линию косметики для ног, которая позволяет скрыть недостатки также, как и на лице.

К осени ситуация со здоровьем звезды осложнилась. В сентябре в новой серии реалити-шоу Ким со слезами на глазах рассказала, что у нее нашли две неизлечимые болезни — красную волчанку и ревматоидный артрит.

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