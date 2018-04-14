Стала африканкой: модель с 19 размером груди шокировала новыми фото

Бывшая стюардесса из Германии, 29-летняя Мартина Биг, которая ранее поразила весь мир своими шокирующими трансформациями, обнародовала новые фото.

Так, ранее девушка увеличила себе грудь до 19 размера, а также превратилась из белокожей в афроамериканку. Ее фотографии до и после, а также вся история трансформации опубликованы на персональном сайте Мартины Биг, пишет Рамблер.

Сначала простая немка с третьим размером груди решила стать обладательницей самого большого бюста в мире. Она вставила себе импланты, которые увеличили ее грудь примерно до 19 размера. При этом, менять цвет кожи она изначально не планировала.

Мартина Биг до изменений Мartina-big.com

Вскоре после операций Мартина приняла решение отправиться в Африку, но чтобы местный народ принял ее за свою, она также задумала сменить расу. Мартина даже уверена, что один из ее будущих детей обязательно будет "темнокожим, как африканец".

Мartina-big.com

Мartina-big.com

Кроме цвета кожи девушка также изменила и цвет волос: ранее она была блондинкой, а теперь превратилась в брюнетку с пышными кудрями.

В ее дальнейшие планы входят ринопластика (чтобы нос был более похож на африканский) и импланты, которые она хочет вставить в ягодицы, по полтора килограмма в каждую.

Мartina-big.com

Мartina-big.com

Также Мартина все еще не желает расстаться с мыслью стать обладательницей самой большой груди в мире и быть занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ради этого модель готова и дальше идти на жертвы. Так, из-за большого бюста она может спать только на спине. Кроме того, ей сложно обуваться, так как своих ног из-за груди она уже давно не видит.

Мartina-big.com

Мartina-big.com

К слову, инъекции меланина, которые сделала себе девушка, чтобы стать темнокожей, далеко не безвредны для здоровья. Они провоцируют тошноту, бессонницу, усиленную пигментацию, рост родинок и рак кожи.

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