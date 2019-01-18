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/Красота

''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

Так, снимок она разместила на своей странице в Instagram. На нем она позировала голая в снегу, прикрыв тело банным веником.

"На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?" — подписала балерина фото.

''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети

Анастасия Волочкова

Фото: Утро

На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка? 😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Пользователи сети негативно отреагировали на снимок. "Кормилицу застудишь, Настя", "Что, уже в запое? По-человечески жить слабо?", "Шут гороховый", "Срамота", "Тетя себе все отморозила, от головы до попы", написали люди.

''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети
''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети
''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети
''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети
''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала волну гнева в сети очередной "порцией" откровенных шпагатов.

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Персона
Анастасия Волочкова
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