''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

Так, снимок она разместила на своей странице в Instagram. На нем она позировала голая в снегу, прикрыв тело банным веником.

"На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?" — подписала балерина фото.

Анастасия Волочкова Фото: Утро

Пользователи сети негативно отреагировали на снимок. "Кормилицу застудишь, Настя", "Что, уже в запое? По-человечески жить слабо?", "Шут гороховый", "Срамота", "Тетя себе все отморозила, от головы до попы", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала волну гнева в сети очередной "порцией" откровенных шпагатов.

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