''Срамота'': голую Волочкову раскритиковали в сети

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной.
Так, снимок она разместила на своей странице в Instagram. На нем она позировала голая в снегу, прикрыв тело банным веником.
"На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?" — подписала балерина фото.
Анастасия Волочкова
Фото: Утро
На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка? 😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых
Пользователи сети негативно отреагировали на снимок. "Кормилицу застудишь, Настя", "Что, уже в запое? По-человечески жить слабо?", "Шут гороховый", "Срамота", "Тетя себе все отморозила, от головы до попы", — написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала волну гнева в сети очередной "порцией" откровенных шпагатов.
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