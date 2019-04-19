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/Красота

"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов

1.5тЧитать материал на украинском

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Фото, на котором Роуз предстала в образе Клеопатры, она опубликовала на личной странице в Instagram. Так, в кадре модель позировала в черном бюстгальтере и юбке с откровенным разрезом. Отметим, что под ней у модели не оказалось трусиков и она полностью оголила свою "пятую точку".

"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов

Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов

Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов

Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Черт, какая ты горячая", "Красивая, как всегда", "Королева", "Я влюблен", "Сплошной секс", — прокомментировали люди.

"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов
"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов
"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов
"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов
"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов
"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
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