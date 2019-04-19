"Сплошной секс!" Британская супермодель показалась без трусов

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Фото, на котором Роуз предстала в образе Клеопатры, она опубликовала на личной странице в Instagram. Так, в кадре модель позировала в черном бюстгальтере и юбке с откровенным разрезом. Отметим, что под ней у модели не оказалось трусиков и она полностью оголила свою "пятую точку".

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Черт, какая ты горячая", "Красивая, как всегда", "Королева", "Я влюблен", "Сплошной секс", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!