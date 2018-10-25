"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото

Британская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала откровенную фотографию без белья.

На своей странице в Instagram Рози поделилась снимком, где она позирует абсолютно голой, слегка прикрыв интимные места пиджаком и рукой.

Поклонники модели пришли в восторг от очередных горячих фотографий девушки. "Так идеально", "Прекрасная фотография", "Абсолютно божественная", "Горячая", "Потрясающая", "Самая красивая модель", "Это искусство", - написали пользователи соцсети под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскованных моделей, показала снимки в смелом бикини, обнажив пикантные части тела.