МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото

2.1тЧитать материал на украинском

Британская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала откровенную фотографию без белья.

На своей странице в Instagram Рози поделилась снимком, где она позирует абсолютно голой, слегка прикрыв интимные места пиджаком и рукой.

"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
Читайте также:
'' Наконец-то! '' Джамала поделилась пикантным фото с голой грудью

Поклонники модели пришли в восторг от очередных горячих фотографий девушки. "Так идеально", "Прекрасная фотография", "Абсолютно божественная", "Горячая", "Потрясающая", "Самая красивая модель", "Это искусство", - написали пользователи соцсети под постом.

"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото
"Сплошной секс": британская модель поразила сеть голым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскованных моделей, показала снимки в смелом бикини, обнажив пикантные части тела.

Персона
Рози Хантингтон-Уайтли
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги