Совсем не скромно: в Британии подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл

За текущий 2018 год герцогиня Сассекская Меган Маркл потратила на одежду и аксессуары приблизительно миллион фунтов стерлингов (около 34,5 млн гривен).

К такому выводу пришли журналисты Daily Mail, которые подсчитали расходы судя с фото жены принца Гарри, попадающих в СМИ.

Издание отмечает, что только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов (975 тысяч гривен).

SBS

Практически все вещи герцогини изготовлены люксовыми модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta.

Главной статьей расходов за минувший год для королевской семьи стало свадебное платье от модного дома Givenchy. По прикидкам экспертов, оно стоило больше 300 тысяч фунтов и сразу же вошло в список самых дорогих подвенечных нарядов в мире.

Отметим, известный украинский дизайнер и модельер Виктория Гресь проанализировала свадебный образ Меган Маркл и рассказала, в чем, по ее мнению, состоит главный секрет столь успешного наряда.

Как писал OBOZREVATEL, недавно платье Маркл, в котором она появилась на вручение наград British Fashion Awards, вызвало недовольство в королевской семье.

Кроме того, в СМИ появилось сообщение о том, что якобы Кейт Миддлтон дала Меган Маркл пощечину за то, что та грубо разговаривала с сотрудниками, работающими на герцогиню Кембриджскую.