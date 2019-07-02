"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками серией пикантных снимков. Так, их сразу же раскритиковали в сети.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бело-розовом купальнике в достаточно откровенных позах.

"Я на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе, прилетела к друзьям. Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией", — прокомментировала Бузова.

Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова в откровенном купальнике Фото из Instagram

Ольга Бузова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новые фото. Они засыпали Бузову негативными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Бузовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Полуголая Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова засветила грудь Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова откровенно позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.