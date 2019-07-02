"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками серией пикантных снимков. Так, их сразу же раскритиковали в сети.
Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бело-розовом купальнике в достаточно откровенных позах.
"Я на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе, прилетела к друзьям. Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией", — прокомментировала Бузова.
Ольга Бузова
Фото из Instagram
Ольга Бузова в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Ольга Бузова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Ольга Бузова
Фото из Instagram
Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новые фото. Они засыпали Бузову негативными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Бузовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Ольга Бузова
Фото из Instagram
Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ольга Бузова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Полуголая Ольга Бузова
Фото из Instagram
Ольга Бузова засветила грудь
Фото из Instagram
Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ольга Бузова откровенно позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову.
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