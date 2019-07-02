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"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

2.2тЧитать материал на украинском

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками серией пикантных снимков. Так, их сразу же раскритиковали в сети.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бело-розовом купальнике в достаточно откровенных позах.

"Я на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе, прилетела к друзьям. Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией", — прокомментировала Бузова.

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Соблазнительная Ольга Бузова

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

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Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новые фото. Они засыпали Бузову негативными комментариями.

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков
"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков
"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков
"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков
"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков
"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Бузовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Соблазнительная Ольга Бузова

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Полуголая Ольга Бузова

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова засветила грудь

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Совсем крыша едет": полуголая Бузова разозлила сеть серией пошлых снимков

Ольга Бузова откровенно позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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