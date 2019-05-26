"Совершенство!" Полуголая Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева снялась в эротической фотосессии на крыше многоэтажки.

Результатам работы она поделилась на своей странице в Instagram, взбудоражив поклонников горячими снимками и видео со съемок.

"Первые увидели грозу и дождь. Двадцать пятый этаж", – подписала Астафьева под одной из фотографий.

Даша Астафьева на крыше высотки Instagram@da_astafieva

Стоит отметить, что работа проводилась в черно-белых тонах. Звезда позировала в нижнем белье, и черных перьях, из-за чего создавалось впечатление, будто Астафьева превратилась в черного ангела или птицу. Она гибко извивалась перед камерами, демонстрируя отличную физическую подготовку.

Даша Астафьева в образе вороны Instagram@da_astafieva

"Дашенька, Ты выше всех городов мира! Ты совершенство", "Как круто! Эмоции зашкаливают", "Очень круто, времена Бэтмена, Чикаго", "Образ "вороны" прикольный", "Ой, как страшно. Боюсь высоты", "Сильно", " Смотреть даже страшно, а там находиться – капец", – восхитились поклонники.

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Как сообщал OBOZREVATEL, черные перья являются частым атрибутом в фотосессиях Астафьевой. В начале мая она позировала в телесном нижнем белье, прикрыв тело "крылом".

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