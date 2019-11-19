Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом

Известная российская певица Алсу озадачила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Артистка сделала себе каре и поделилась с фанатами результатом на своей странице в Instagram, получив противоречивые отзывы.

В частности, Алсу предоставила две фотографии, пояснив, что сменила прическу для нового клипа. Ей было интересно мнение фолловеров, как лучше: с косым пробором и волнистыми волосами, или с прямым.

Алсу с каре instagram/alsou_a

В комментариях пользователи написали, что обычное каре не понравилось. Они отметили, что такая прическа сильно состарила артистку.

Алсу сменила имидж - каре с косым пробором instagram/alsou_a

"Много косметики", "Ужас, старушка", "Было лучше. А сейчас как все – пробор посередине и каре", "Старше выглядишь с таким образом", "Надеюсь, что это парик", "Алсу, вам так не идет", "Сходите в салон и краше станите", – написали пользователи.

Алсу с длинными волосами instagram/alsou_a

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Алсу в третий раз стала мамой. Она надолго пропала из социальных сетей, заставив поволноваться поклонников. Позже певица объяснила, чем занималась

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!