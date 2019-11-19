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19 ноября • обновлено в 17:33
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/ Красота

Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом

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Известная российская певица Алсу озадачила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Артистка сделала себе каре и поделилась с фанатами результатом на своей странице в Instagram, получив противоречивые отзывы.

В частности, Алсу предоставила две фотографии, пояснив, что сменила прическу для нового клипа. Ей было интересно мнение фолловеров, как лучше: с косым пробором и волнистыми волосами, или с прямым.

Алсу с каре

Алсу с каре

instagram/alsou_a

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В комментариях пользователи написали, что обычное каре не понравилось. Они отметили, что такая прическа сильно состарила артистку.

Алсу сменила имидж - каре с косым пробором

Алсу сменила имидж - каре с косым пробором

instagram/alsou_a

"Много косметики", "Ужас, старушка", "Было лучше. А сейчас как все – пробор посередине и каре", "Старше выглядишь с таким образом", "Надеюсь, что это парик", "Алсу, вам так не идет", "Сходите в салон и краше станите", – написали пользователи.

Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом
Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом
Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом
Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом
Состарившаяся Алсу озадачила поклонников внешним видом
Алсу с длинными волосами

Алсу с длинными волосами

instagram/alsou_a

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Алсу в третий раз стала мамой. Она надолго пропала из социальных сетей, заставив поволноваться поклонников. Позже певица объяснила, чем занималась

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Персона
Алсу
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота прическа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сморщенный кусок дерьма!
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