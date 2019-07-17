"Сосок видно": Седокова возбудила сеть провокационным фото

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила поклонников откровенным фото.

Звезда обнародовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в бюстгальтере и высоких джинсах.

Анна Седокова в обтягивающем топе instagram/annasedokova

"Две важные вещи, которые я поняла в последние два дня. Мне пора заканчивать есть багеты. Вы меня любите, но даже для вас это слишком. Нет ничего сексуальнее, чем свобода. Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу – что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье – это обладать свободой", – написала Седокова.

Поклонники в комментариях согласились с певицей, но больше всего их внимание привлек не пост о свободе, а грудь.

Анна Седокова показала пикантное фото instagram/annasedokova

"У Вас правый сосок видно", "Фотошоп", "А зачем сосок показывать", "Жара", "Я, кажется, кусочек соска увидел", "Соски видно", "У Ани важней, чем трусы, нет не чего. Трусы и свобода, ну овца овцой. Вон ребенку помоги, мега мозг ", – отреагировали в сети.

Седокова в купальнике instagram/annasedokova

Седокова - вид сзади instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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