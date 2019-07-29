"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли попала в объективы папарацци, после того, как вышла из салона красоты в Лос-Анджелесе.

Соответствующие снимки и видео были опубликованы в сети. Отметим, что для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета. При этом белье под блузу актриса не надела, тем самым продемонстрировав пышную грудь (видео смотрите ниже).

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelina_so_jolie

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelina_so_jolie

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelina_so_jolie

"Соски торчат", "Она что, увеличила себе грудь?", — написали поклонники Джоли.

Напомним, что ранее Джоли сделала операцию по редукции груди, боясь наследственного рака. Однако теперь ее формы явно пришли в норму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа. Так, звезду засняли в белье — точнее, в шелковой комбинации белого цвета.

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