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"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья

2.7т Читать материал на украинском

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли попала в объективы папарацци, после того, как вышла из салона красоты в Лос-Анджелесе.

Соответствующие снимки и видео были опубликованы в сети. Отметим, что для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета. При этом белье под блузу актриса не надела, тем самым продемонстрировав пышную грудь (видео смотрите ниже).

"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья

Анджелина Джоли

Фото: instagram/angelina_so_jolie

"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья

Анджелина Джоли

Фото: instagram/angelina_so_jolie

"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья

Анджелина Джоли

Фото: instagram/angelina_so_jolie

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"Соски торчат", "Она что, увеличила себе грудь?", — написали поклонники Джоли.

"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья
"Соски торчат": Джоли ошарашила огромной грудью без белья

Напомним, что ранее Джоли сделала операцию по редукции груди, боясь наследственного рака. Однако теперь ее формы явно пришли в норму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа. Так, звезду засняли в белье — точнее, в шелковой комбинации белого цвета.

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Персона
Анджелина Джоли
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