Соски наружу: что показывала в сети оскандалившаяся с Россией "Мисс Львова"

Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, часто балует своих поклонников яркими снимками. Она показывает не только места, где проводит время, но и демонстрирует на фото соблазнительную фигуру, оголяя некоторые части тела.

В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку пикантных кадров, которыми Наталья в последнее время делилась в своем Instagram.

Наталья Болюх Фото: instagram/topnatalia

Отметим, что девушка нередко появляется на фото без бюстгальтера, демонстрируя свою пышную грудь.

Наталья Болюх показала пышную грудь Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх засветила соски Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх сексуально позирует на камеру Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх засветила голую грудь Фото: instagram/topnatalia

А также позирует обнаженной или же в откровенных купальниках.

Наталья Болюх обнажила грудь Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх полностью голая Фото: instagram/topnatalia

Соблазнительная Наталья Болюх Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх в пикантном купальнике Фото: instagram/topnatalia

Наталья Болюх сексуально позирует на камеру Фото: instagram/topnatalia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям".

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