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/Красота

Солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру после похудения

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала поклонников пикантным снимком.

Она опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, похваставшись результатом работы над сексуальной фигурой.

"Интервальное голодание. 54.2", – подписала Каминская, вызвав ажиотаж снимком, на котором показывает подкаченные ягодицы в слитом купальнице.

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Интервальное голодание ))) 54.2

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

В комментариях на восхищенные отзывы звезда ответила, что голодает с интервалом 6/18. По словам Каминской, она себя начала чувствовать значительно лучше.

Солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру после похудения

Интервальное голодание ))) 54.2

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Литл пони 😂 тоже кони :))))

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру после похудения

babaslavka@Instagram

Солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру после похудения

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская рассказала, в чем состоит интервальное голодание, сколько она сбросила килограмм за месяц и как она работает.

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