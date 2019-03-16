Солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру после похудения

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала поклонников пикантным снимком.

Она опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, похваставшись результатом работы над сексуальной фигурой.

"Интервальное голодание. 54.2", – подписала Каминская, вызвав ажиотаж снимком, на котором показывает подкаченные ягодицы в слитом купальнице.

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В комментариях на восхищенные отзывы звезда ответила, что голодает с интервалом 6/18. По словам Каминской, она себя начала чувствовать значительно лучше.

babaslavka@Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская рассказала, в чем состоит интервальное голодание, сколько она сбросила килограмм за месяц и как она работает.

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