Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь: сексуальное фото

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала в откровенном платье с глубоким вырезом, продемонстрировав пышную грудь.

"На злобу дня. Для тех, кто еще не выговорился, прошу к столу", — написала Каминская.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская порадовала поклонников соблазнительным фото в леопардовом купальнике, взбудоражив сеть.

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