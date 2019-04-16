Солистка "НеАнгелов" засветила грудь в пикантной фотосессии

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на траве в леопардовом купальнике с очень глубоким декольте.

"Подскажите топ-5 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением?", — прокомментировала Каминская под горячим снимком.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в сети откровенное видео, на котором она позировала в соблазнительном купальнике. Поклонникам артистки понравился ее наряд и они отметили, что у певицы красивая фигура.

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