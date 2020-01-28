Собраться за пару минут: топ-5 простых и быстрых причесок для офиса

Для многих женщин утро является самой тяжелой частью дня: нужно быстро позавтракать, принять душ, сделать макияж и, конечно же, не забыть о прическе. Ведь именно прическа является штрихом, завершающим образ.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил для своих читательниц топ-5 самых быстрых, удобных и красивых вариантов укладки, которые подойдут всем девушкам – обладательницам длинных волос.

1. Мальвина с ленточкой

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На мальвину у вас уйдет около трех минут, зато ваш образ в результате приобретет особый шик. Чтобы сделать эту прическу, просто помойте голову с шампунем, высушите волосы, уберите передние пряди назад с помощью заколок и завяжите получившийся локон красивой бархатной или шелковой лентой.

2. Низкий пучок со жгутом

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Это универсальная прическа, которая будет уместна как для повседневного образа, так и на праздник. Нанесите на волосы средство для объема или же сухой шампунь. Расчешите, распределяя средство по всей длине, и завяжите низкий хвост. Скрутите волосы в жгут и заверните его в "бублик". Закрепите получившуюся прическу второй резинкой, а кончики спрячьте под нее или зафиксируйте невидимками. Затем слегка расслабьте пучок, немного растормошив жгут.

3. Пучок с пляжными локонами

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Тренд, который пришел к нам из далекой Австралии, – пляжные локоны, созданные с помощью спрея с соленой водой, – идеальный вариант для девушек, которые хотят выглядеть так, словно они только что вернулись с моря. Чтобы сделать такую прическу, распылите на волосы спрей с морской водой, а потом пальцами взъерошьте локоны, чтобы придать им нужные волну и объем. Затем соберите локоны в низкий небрежный пучок.

4. Пучок и лента

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Если вы не успеваете вымыть голову, вам подойдет этот вариант укладки. На корни волос нанесите сухой шампунь, а затем соберите пряди в небрежный пучок. Возьмите ленту или повязку и завяжите ее вдоль лба, а на локоны в пучке нанесите средство для эффекта мокрых волос.

5. Низкий хвост

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На то, чтобы сделать низкий хвост, у вас уйдет не больше 80 секунд. Для этого просто возьмите спрей для объема и перед расчесыванием нанесите его на влажные волосы в районе корней, затем уберите все локоны в низкий нетугой хвост. Плотно завяжите резинкой или скрепите заколкой, чтобы хвост продержался весь день.

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