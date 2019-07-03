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"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

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Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Никитюк позировала в розовом купальнике, который отлично подчеркнул ее идеальную фигуру.

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками
"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками
"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками
"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками
"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками
"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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