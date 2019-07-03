"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Никитюк позировала в розовом купальнике, который отлично подчеркнул ее идеальную фигуру.

Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото из Instagram

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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