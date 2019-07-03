"Соблазнительница!" Леся Никитюк завела сеть пляжными снимками

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Никитюк позировала в розовом купальнике, который отлично подчеркнул ее идеальную фигуру.
Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.
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