Соблазнительная Никитюк вызвала восторг пикантным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк порадовала поклонников пляжным фото в купальнике, показав обнаженное тело.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, рассказав, как относится к своей фигуре.
"47-й купальник! Я их обожаю! А по поводу своей фигуры – я ее тоже обожаю, кто-то скажет, что у меня живот не прокачанный) Мне пофиг. Я много работаю и после танцев совсем не занимаюсь спортом – нет времени! Ем все, кроме хлеба, жирного и конфет! Пью много... не всегда только воду. Любите себя такими, какими вы есть", – посоветовала звезда.
47й купальник!! Я їх обожнюю!! А з приводу своєї фігури- я її теж обожнюю, хтось скаже шо в мене живіт не прокачаний)) мені пофіг😌я багато працюю і після танців зовсім не займаюсь спортом- немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато...не завжди тільки воду😜😆любіть себе такими якими ви є❤️ @calzedonia Foto @alya_balaeva #лесяникитюк #ladyLe #travel #italy
Поклонники с восторгом восприняли пост Никитюк. Ее позицию по отношению к собственной фигуре и хейтерам поддержали, а также посоветовали не обращать внимания на завистников.
"Фигура отпад", "У вас шикарна фигура. Небольшой животик – это даже красиво", "Фееричная красотка", "Вы красавица, а те что-то там говорят, просто завидуют", "Леся и сама как конфетка", – отреагировали пользователи.
instagram/lesia_nikituk
instagram/lesia_nikituk
instagram/lesia_nikituk
instagram/lesia_nikituk
Фото: instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!