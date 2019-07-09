Соблазнительная Никитюк вызвала восторг пикантным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк порадовала поклонников пляжным фото в купальнике, показав обнаженное тело.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, рассказав, как относится к своей фигуре.

"47-й купальник! Я их обожаю! А по поводу своей фигуры – я ее тоже обожаю, кто-то скажет, что у меня живот не прокачанный) Мне пофиг. Я много работаю и после танцев совсем не занимаюсь спортом – нет времени! Ем все, кроме хлеба, жирного и конфет! Пью много... не всегда только воду. Любите себя такими, какими вы есть", – посоветовала звезда.

Поклонники с восторгом восприняли пост Никитюк. Ее позицию по отношению к собственной фигуре и хейтерам поддержали, а также посоветовали не обращать внимания на завистников.

"Фигура отпад", "У вас шикарна фигура. Небольшой животик – это даже красиво", "Фееричная красотка", "Вы красавица, а те что-то там говорят, просто завидуют", "Леся и сама как конфетка", – отреагировали пользователи.

instagram/lesia_nikituk​​​​​​

instagram/lesia_nikituk​​​​​​

instagram/lesia_nikituk​​​​​​

instagram/lesia_nikituk​​​​​​

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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