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/Красота

Соблазнительная Беллуччи кардинально сменила имидж: горячие фото

2.7тЧитать материал на украинском

Голливудская киноактриса и топ-модель итальянского происхождения Моника Беллуччи примерила экспериментальный образ – превратилась в роковую блондинку для французского глянца 7000magazin.

54-летняя звезда стала героиней специального выпуска журнала, посвященного искусству. Соответствующие снимки она обнародовала в своем Instagram.

Автором фотосессии выступил известный фотограф Ральф Вениг. Беллуччи в очередной раз продемонстрировала, что с возрастом не перестала выглядеть соблазнительно. А светлые волосы прибавили ей экстравагантности. Фото выполнено в черно-белом цвете.

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На других снимках Беллуччи позирует с привычным для всех цветом волос. Ее лицо сняли крупным планом, показав чувственность звезды. Каждый из снимков набрал более 80 тысяч отметок "нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Беллуччи позировала в откровенном платье, в котором было почти полностью видно ее грудь.

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Персона
Моника Беллуччи
Теги
фотосессияшоу-бизнесКрасота
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