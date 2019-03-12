Соблазнительная Беллуччи кардинально сменила имидж: горячие фото

Голливудская киноактриса и топ-модель итальянского происхождения Моника Беллуччи примерила экспериментальный образ – превратилась в роковую блондинку для французского глянца 7000magazin.
54-летняя звезда стала героиней специального выпуска журнала, посвященного искусству. Соответствующие снимки она обнародовала в своем Instagram.
Автором фотосессии выступил известный фотограф Ральф Вениг. Беллуччи в очередной раз продемонстрировала, что с возрастом не перестала выглядеть соблазнительно. А светлые волосы прибавили ей экстравагантности. Фото выполнено в черно-белом цвете.
На других снимках Беллуччи позирует с привычным для всех цветом волос. Ее лицо сняли крупным планом, показав чувственность звезды. Каждый из снимков набрал более 80 тысяч отметок "нравится".
❤Another great Capture by @ralphwenig for @7000magazine March 2019 Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Stylist @joysinanian Image Agent @karinmodels_official #monicabellucci#coverstory#7000magazine#bnw#closeup#portrait#ralphwenig#brandambassador#nivea#моникабелуччи#actress#italian#karinmodels#celebrity
❤Thanks Ralph @ralphwenig @artsphereparis for the Cover Story this week @7000magazine Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Stylist @joysinanian Image Agent @karinmodels_official Bracelet @cartier #monicabellucci#coverstory#7000magazine#photographer#ralphwenig#bracelets#cartier#cartierdiamonds#bangles#bnw#моникабелуччи#actress#karinmodels
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Беллуччи позировала в откровенном платье, в котором было почти полностью видно ее грудь.
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