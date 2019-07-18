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"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети

22.8т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети новым пикантным фото.

Она позировала в откровенном и немного странном бюстье бежевого оттенка и высоких штанах, а результатам поделилась на своей странице в Instagram.

Подписывать снимок Лорак не стала, а поклонники тут же кинулись комментировать ее внешность, подметив, что на фото у нее очень длинные волосы.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

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"Как же вам идут длинные волосы, прям помолодели", "Каролина, вам 18?", "Каролина, а вам точно 40, может 18", "Что она с собой сделала", "Все люди с каждым годом стареют, а вы молодеете", – отреагировали пользователи.

"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети
"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети
"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети
"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети
"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети
"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально за день до этого Лорак представила новый снимок после продолжительного перерыва. Пользователи заметили, что ее внешность сильно изменилось.

Ани Лорак сильно изменилась

Ани Лорак сильно изменилась

instagram.com/anilorak

В комментариях предположили, что ей сделала неудачную пластику или обкололи лицо ботоксом.

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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