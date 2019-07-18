"Снова помолодела": Лорак в бюстье вызвала ажиотаж в сети

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети новым пикантным фото.

Она позировала в откровенном и немного странном бюстье бежевого оттенка и высоких штанах, а результатам поделилась на своей странице в Instagram.

Подписывать снимок Лорак не стала, а поклонники тут же кинулись комментировать ее внешность, подметив, что на фото у нее очень длинные волосы.

Ани Лорак instagram/anilorak

"Как же вам идут длинные волосы, прям помолодели", "Каролина, вам 18?", "Каролина, а вам точно 40, может 18", "Что она с собой сделала", "Все люди с каждым годом стареют, а вы молодеете", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально за день до этого Лорак представила новый снимок после продолжительного перерыва. Пользователи заметили, что ее внешность сильно изменилось.

Ани Лорак сильно изменилась instagram.com/anilorak

В комментариях предположили, что ей сделала неудачную пластику или обкололи лицо ботоксом.

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