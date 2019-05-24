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/Красота

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

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Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила сеть очередным обнаженным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала топлес в джинсовых штанах. Грудь Седокова прикрыла руками.

"Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу", — написала певица.

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова топлес

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Седоковой. Они написали, что фото, которое выложила звезда, слишком пошлое.

"Скоро она в порно будет сниматься, кажется, уже готовиться", "Как всегда пошлятина", "Смотреть противно", "Вам не стыдно за такие фото?", — прокомментировали люди.

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото
"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото
"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото
"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото
"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова продемонстрировала пышную грудь

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова засветила грудь

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова обнаженная в постели

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Горячая Анна Седокова

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова в купальнике

Фото из Instagram

"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Анна Седокова без белья

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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Персона
Анна Седокова
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