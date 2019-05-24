"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила сеть очередным обнаженным фото.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала топлес в джинсовых штанах. Грудь Седокова прикрыла руками.
"Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу", — написала певица.
Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова топлес
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Седоковой. Они написали, что фото, которое выложила звезда, слишком пошлое.
"Скоро она в порно будет сниматься, кажется, уже готовиться", "Как всегда пошлятина", "Смотреть противно", "Вам не стыдно за такие фото?", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова продемонстрировала пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова в сексуальном белье
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова обнаженная в постели
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Горячая Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова в купальнике
Фото из Instagram
Анна Седокова без белья
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.
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