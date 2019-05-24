"Смотреть противно!" Седокова разозлила сеть обнаженным фото

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила сеть очередным обнаженным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала топлес в джинсовых штанах. Грудь Седокова прикрыла руками.

"Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу", — написала певица.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова топлес Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Седоковой. Они написали, что фото, которое выложила звезда, слишком пошлое.

"Скоро она в порно будет сниматься, кажется, уже готовиться", "Как всегда пошлятина", "Смотреть противно", "Вам не стыдно за такие фото?", — прокомментировали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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