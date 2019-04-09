"Слишком пошло!" Украинская телезвезда засветила голую грудь

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическим снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черных трусах и с абсолютно голой грудью, которую она прикрыла подушкой. Также свой образ Крук дополнила черным чокером.

"Друзья, совсем скоро премьера фильма "Сквот32", в котором я появлюсь в новом для себя амплуа. Очень жду! Интересно, как вы отреагируете на мою роль", — написала Валерия.

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию звезды. Одни засыпали ее комплиментами, а другие — раскритиковали за слишком пошлое фото.

"Ого, секс", "Офигенная", "Вау, Валерия, ты неотразима", "Похоже, фильм немецкий", "Слишком пошло", "Что за дешевое порно?", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.

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