"Слишком пошло!" Украинская телезвезда засветила голую грудь

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическим снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черных трусах и с абсолютно голой грудью, которую она прикрыла подушкой. Также свой образ Крук дополнила черным чокером.
"Друзья, совсем скоро премьера фильма "Сквот32", в котором я появлюсь в новом для себя амплуа. Очень жду! Интересно, как вы отреагируете на мою роль", — написала Валерия.
Я всегда заморачивалась на тему питания и точно не зря. Мы можем сколько угодно приводить себя в порядок внешне, благо косметология идёт семимильными шагами в своём развитии вперёд, но☝️ наше здоровье у нас внутри и никак иначе. Уход, инъекции, аппаратная косметология, пластическая хирургия - мы идём в ногу со временем! Но наш организм так необходимо держать в чистоте и заботе изнутри. ⠀ Очередная моя встроенная привычка - замачивание орехов! Их пользу сложно не оценить. Хотя есть один нюанс, о котором мало кто говорил ещё несколько лет назад. Перед употреблением их необходимо замачивать! Объясню почему! Ореховые плоды содержат фитиновую кислоту, которая является частью защитного механизма от хищников. Благодаря этой кислоте орехи созревают до положенного состояния. Вот только присутствие в них фитиновый кислоты затрудняет их переваривание. Замачивание избавляет орехи от кислоты, улучшает их усвояемость, а также всасывание витаминов и других питательных веществ. ⠀ Я замачиваю орехи в тёплой воде ( тогда кожица с них сниматься будет легче) также вода устраняет пыль и дубильные вещества. На вкус замоченные орехи обалденные, моя семья их очень полюбила! ⠀ Разные орехи и семена замачиваются на разное количество часов, например: ⠀ Миндаль - 12 часов Грецкие орехи - 8 часов Тыквенные семена - 7 часов Кедровые орехи - 8 часов Фундук - 8 часов Кешью - 6 часов Пекан - 8 часов Семена льна - 6 часов. ⠀ Лично я особо это время не соблюдаю!😅 Просто взяла в привычку замачивать орехи на ночь, все вместе.🤗 ( утром я сливаю воду и хорошенько промываю) Так как мой любимый и самый частый завтрак: овсяная каша без глютена, в неё добавляю мои замоченные орешки ( чаще всего это : Миндаль, грецкие, кешью, фундук), чёрный изюм, ложечка цветочного мёда и кокосовое/миндальное молоко. Также люблю молоко из киноа и овса. Как-нибудь напишу пост о том, как сделать вкуснейшее миндальное молоко в домашних условиях, абсолютно чистое и натуральное! ❤️ ⠀ А что обычно на завтрак кушаете Вы? Какие Ваши любимые завтраки?
Друзья, совсем скоро премьера фильма @squat32, в котором я появлюсь в новом для себя амплуа 🙀 Очень жду! Интересно, как вы отреагируете на мою роль... Кстати, сегодня в 18:00 прошёл предпремьерный показ фильма в Харькове в кинотеатре "Планета Кино "! Харьковчане, жду Ваших комментариев ✊🏻 ⠀ "Сквот32" в прокате с 11 апреля! ⠀ #сквот32 #squat32
Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию звезды. Одни засыпали ее комплиментами, а другие — раскритиковали за слишком пошлое фото.
"Ого, секс", "Офигенная", "Вау, Валерия, ты неотразима", "Похоже, фильм немецкий", "Слишком пошло", "Что за дешевое порно?", — прокомментировали люди.
Какая то весна не такая...💭 думалось мне весь этот март... что то не так... потом дошло!🤦♀️ прошлые два года я выступала весь весенний сезон и две весны подряд у меня прошли в подготовках и соревнованиях! И если честно, я скучаю иногда по этому времени, не смотря на тяжелые нагрузки и диеты. Прошлый сезон я закончила уже летом и последнее выступление в Мадриде было просто из последних сил... я так хотела быстрее закончить и отдохнуть, что мне уже и призовые места были не так важны!😂🙈 а результат был самый высокий из моих предыдущих! ( отпускайте важность, друзья🤗) ⠀ Чем нравилось мне всё это движение? ⠀ ✅ Красивое прокачанное тело! Эта форма держалась месяцев 8!💪 Понятно, что я ее поддерживала, но весьма относительно и без напряга! А попа орех, красивый рельеф тела, восхищенные взгляды абсолютно всех отдыхающих на пляже - это дорогого стоит!😎 И удовольствие от своего отражения в зеркале конечно тоже штука классная! ⠀ ✅ Соревновательный дух, достойная конкуренция, достижение поставленных целей, преодоление себя и победа над собой - мой чистый кайф! Кайф от трансформации, когда пробуешь то сушиться, то набирать, ищешь свою идеальную форму, когда понимаешь, что телом можно управлять, его можно в прямом смысле этого слова строить, оформлять, оттачивать: спинку больше, бедра шире, плечи округлять, талию уменьшать, прорисовывать заднюю ягодичную - это такой опыт! 🚀 космос! Сделав себя саму однажды, осознавая свои возможности - уже хочешь себя видеть такую все время, и это круто держит в тонусе, не даёт разжираться и расслабляться! ⠀ ✅ Дисциплина и режим! Я - Рыба по гороскопу и моя организованность серьёзно хромает!🤷♀️ Только на подготовке мне давалось легко управление своим временем. Прогуляешь, не успеешь, опоздаешь - поезд ушёл, каждый пропуск - минус в копилку, минус шаг от чётко поставленной цели! Соответсвенно я успевала, находясь в режиме профессионального спорта, множество других дел тоже 👌 ⠀ Можно ещё долго перечислять и находить плюсы, хотя о минусах я тоже писала целый пост!🙄 Тем не менее я люблю этот праздник красивых тел на сцене!❤️ ⠀ P.S. Фото сделано 28 мая в прошлом году сразу после победы на сцене Мадрида.
Привет, мои 40!❤️ Я никогда не боялась ни своего возраста, ни тем более о нём говорить! ⠀ Я люблю свою Жизнь, свою Семью, Близких, Родных, Друзей!👫💏👨👩👧👪👩❤️👩👬Возраст - это всего лишь календарная дата! Единственное, о чём нужно заботиться более тщательно, так это о Здоровье! ☝️ ⠀ Я люблю свою внешность и тело сейчас - намного больше, чем в 20! Да, это мой труд, а не только генетика, и да, я собой довольна! Я счастлива быть примером для многих девушек, которые мне пишут, я счастлива мотивировать каждого человека и счастлива иметь возможность помогать! ❤️ ⠀ Спасибо Вам, мои Золотые Люди, Прекрасные сердца, за все Ваши поздравления!!! От Ваших пожеланий идёт такая Добрая Сильная Энергия! ☀️Они Замечательные! Благодарю Вас! Пусть всё самое Благое и Светлое сбудется и у меня, и у Вас! Я очень Вас люблю!!! ⠀ P.S. Прочла ещё далеко не все Поздравления! Вас так много! И это так приятно! Спасибо, Любимые люди!!!🙏❤️
Ну что, Друзья, признавайтесь! 🙏 ⠀ Я такой человек, который предпочитает спасаться от хандры и разного рода тревог медикаментами!🤗 Это конечно же помимо спорта, уборки, сна и подобных действий! ⠀ И вот как раз общались с подругой на тему, какие таблетосы поддерживают настрой, и заодно порассуждали, а у всех остальных всё нормально? Или умалчивают? 🤫 Пришли к выводу, что ни хрена ненормально! Либо молчат, либо запивают вином, ссылаясь на осеннюю депрессию и прочее...))) Я не люблю запивать вином плохое настроение, я люблю ясный ум и чистые мысли, поэтому тщательно подбираю витамины и успокоительные, если это того требует! ⠀ Как поступаете Вы? Барбовал, гедозипам, магний В6, красное сухое?)))) ⠀ Ваши варианты!🤗 ⠀ P.S. За Вашими фото и постами тоже втихаря следят родственники и бывшие, и бывшие настоящих?😎 .... меня это напрягает... хоть страницу закрывай.....
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.
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