Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

11.3т Читать материал на украинском

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук(ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическими снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело.

"Первый отдых за всю мою жизнь, где я реально заставляю себя фотографироваться! Потому что потом буду жалеть", — написала Крук.

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Новости
Анфиса Чехова снялась полностью голой: эротическое фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото
"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото
"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото
"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку"

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Валерия Крук (Сolbaba)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
23
15
Смешно
2
Интересно
0
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Стара, стара как ........Киев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
как кукла в определенном шопе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel