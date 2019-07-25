"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук(ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическими снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело.

"Первый отдых за всю мою жизнь, где я реально заставляю себя фотографироваться! Потому что потом буду жалеть", — написала Крук.

Валерия Крук Фото из Instagram

Валерия Крук в откровенном купальнике Фото из Instagram

Валерия Крук в откровенном купальнике Фото из Instagram

Валерия Крук в откровенном купальнике Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку" Фото из Instagram

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Валерия Крук оголилась на камеру Фото из Instagram

Валерия Крук засветила пышную грудь Фото из Instagram

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!