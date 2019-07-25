"Слишком горячо!" Украинская телезвезда завела сеть эротическими фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук(ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическими снимками.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело.
"Первый отдых за всю мою жизнь, где я реально заставляю себя фотографироваться! Потому что потом буду жалеть", — написала Крук.
Валерия Крук
Фото из Instagram
Валерия Крук в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Валерия Крук в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Валерия Крук в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку"
Фото из Instagram
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Валерия Крук оголилась на камеру
Фото из Instagram
Валерия Крук засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.
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