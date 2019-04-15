"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди, которое отлично подчеркнуло ее пышные формы. Свой образ Анна дополнила накидкой из шелка и аккуратными туфлями.

"Теплота в душе, передается и на внешность. Всем отличного дня и недели, как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", — написала Семенович.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Взбудоражило фото. Уже 2 часа успокоиться не могу", "В этой девушке все прекрасно. И женственность, и стиль. Многим бы поучиться", "Прекрасная фигура", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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