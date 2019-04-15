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/Красота

"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком

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39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди, которое отлично подчеркнуло ее пышные формы. Свой образ Анна дополнила накидкой из шелка и аккуратными туфлями.

"Теплота в душе, передается и на внешность. Всем отличного дня и недели, как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", — написала Семенович.

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Взбудоражило фото. Уже 2 часа успокоиться не могу", "В этой девушке все прекрасно. И женственность, и стиль. Многим бы поучиться", "Прекрасная фигура", — прокомментировали люди.

"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком
"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком
"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком
"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком
"Слишком горячо!" Самая сексуальная певица России взбудоражила сеть откровенным снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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Персона
Анна Семенович
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