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"Сладкая!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в соблазнительном мини

1.3тЧитать материал на украинском

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.

42-летняя артистка предстала перед камерой в мини-платье с глубоким вырезом в зоне декольте. Фото опубликовано на официальной странице "Квартала" в Instagram.

Елена Кравец

Елена Кравец

Студия "Квартал 95"

Новости
42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в прозрачном мини-платье

Соблазнительный наряд подчеркнул женственную и утонченную фигуру Елены. Ее внешний вид привел в восторг ее фанатов.

В комментариях под снимком они оставили множество комплиментов.

"Красотулечка наша! Сладкая!" – отметили поклонники.

"Сладкая!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в соблазнительном мини
"Сладкая!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в соблазнительном мини
"Сладкая!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в соблазнительном мини
"Сладкая!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в соблазнительном мини

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

Позже она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позировала в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.

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Персоны
Елена Кравецстудия "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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