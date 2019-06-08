"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на певице Насте Каменских (NK), поделился ее эротическим снимком.
Так фото, артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Каменских лежа на надувном матрасе в одних только стрингах загорала в бассейне.
"Обед", — написал Потап.
Медовый месяц Насти Каменских и Потапа
Фото: instagram/kamenskux
Соблазнительная Настя Каменских
Фото: instagram/realpotap
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Настю комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Настя Каменских голая в кровати
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Медовый месяц Насти Каменских и Потапа
Фото из Instagram
Настя Каменских засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Настя Каменских соблазнительно позирует на камеру
Фото из Instagram
Настя Каменских в откровенном белье
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
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