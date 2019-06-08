"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на певице Насте Каменских (NK), поделился ее эротическим снимком.

Так фото, артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Каменских лежа на надувном матрасе в одних только стрингах загорала в бассейне.

"Обед", — написал Потап.

Медовый месяц Насти Каменских и Потапа Фото: instagram/kamenskux

Соблазнительная Настя Каменских Фото: instagram/realpotap

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Настю комплиментами.

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