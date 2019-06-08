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/Красота

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на певице Насте Каменских (NK), поделился ее эротическим снимком.

Так фото, артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Каменских лежа на надувном матрасе в одних только стрингах загорала в бассейне.

"Обед", — написал Потап.

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Медовый месяц Насти Каменских и Потапа

Фото: instagram/kamenskux

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Соблазнительная Настя Каменских

Фото: instagram/realpotap

Новости
Потап смешно потроллил Настю Каменских: видео

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Настю комплиментами.

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Настя Каменских голая в кровати

Фото из Instagram

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Медовый месяц Насти Каменских и Потапа

Фото из Instagram

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Настя Каменских засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Настя Каменских соблазнительно позирует на камеру

Фото из Instagram

"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Настя Каменских в откровенном белье

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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