''Сколько можно жрать?'' Полуголая Никитюк вызвала новые споры в сети

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк удивила поклонников новыми снимками с отдыха на Мальдивах.

Она продолжила тему завтрака, показав фотографии с бокалом вина и бутербродами на пляже, чем вызвала споры в сети.

"Всем тепла и ласки", "Пофоткалась і снова – фиалка расцвела", – подписала Никитюк под снимками, процитировал популярную украинскую песню группы KAZKA.

Образ Никитюк в купальнике вызвал спорную реакцию в сети. Многих возмутило, что звезда снова ест, другие повеселились, что она с алкогольным напитком.

"Ты не лопнешь? Столько бутиков рядом", "Леся, сколько можно есть?! Ж*па обвиснет. Лучше бы мне отдала", "И снова винишка бахнула", "Леся, не бухай на работе, "Леся, сколько можно со жрачкой фоткаться? Думай о фигуре", – написали поклонники.

Другая половина аудитории наоборот заметила, какой Никитюк приобрела загар во время отдыха, а также ее роскошную фигуру.

"Лесечка, ну что за фигурка, ну нажри хоть на одной ноге целлюлит, ну совсем идеальная", "Богиня – вы так красиво загорели", "Красавица", – отметили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк уже показывала фотографию на Мальдивах с завтраком, однако ее раскритиковали за пафос.

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