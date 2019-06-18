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"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой

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Российская телеведущая и модель, бывшая супруга Бориса Грачевского Анна озадачила пользователей худобой на пикантном фото.

Она опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором позирует практически обнаженной у зеркала, а соски прикрыла "сердечками".

"К лету и отпуску готова. Теперь работаю над рельефом! Кто напишет самый спортивный или ЗОЖ комментарий, получит от меня 1000 рублей", – написала она.

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В комментариях многие были шокированы внешностью Грачевской. Артистка Анита Цой раскритиковала ее, посоветовав больше так не делать.

"Анна, увидела пост и не могу не написать. То, что я вижу на фото – это ужас! Кроме сделанной груди, все остальное выглядит больным от ненормальной худобы. Или прикройтесь хотя бы платьем. Здесь нечего демонстрировать", – написала она.

"Анорексия", "Такая худоба выглядит нездорово, без обид. Надо бы мяса наесть", "Я думаю, с похуданием перебор уже", "Скелет", – написали поклонники.

"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой
"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой
"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой
"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой
"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой

Анна Грачевская

Анна Грачевская

anna_grachevskaya / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Грачевская вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья и села на шпагат.

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Персоны
Анна ГрачевскаяБорис ГрачевскийАнита Цой
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесКрасота
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