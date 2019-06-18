"Скелет, грудь сделанная". Голая российская телеведущая напугала сеть худобой

Российская телеведущая и модель, бывшая супруга Бориса Грачевского Анна озадачила пользователей худобой на пикантном фото.

Она опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором позирует практически обнаженной у зеркала, а соски прикрыла "сердечками".

"К лету и отпуску готова. Теперь работаю над рельефом! Кто напишет самый спортивный или ЗОЖ комментарий, получит от меня 1000 рублей", – написала она.

В комментариях многие были шокированы внешностью Грачевской. Артистка Анита Цой раскритиковала ее, посоветовав больше так не делать.

"Анна, увидела пост и не могу не написать. То, что я вижу на фото – это ужас! Кроме сделанной груди, все остальное выглядит больным от ненормальной худобы. Или прикройтесь хотя бы платьем. Здесь нечего демонстрировать", – написала она.

"Анорексия", "Такая худоба выглядит нездорово, без обид. Надо бы мяса наесть", "Я думаю, с похуданием перебор уже", "Скелет", – написали поклонники.

Анна Грачевская anna_grachevskaya / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Грачевская вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья и села на шпагат.

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