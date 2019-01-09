Скандал с самой сексуальной полицейской Германии получил продолжение: ''горячие'' фото

Самая сексуальная полицейская Германии Адриенн Колесзар, у которой около 700 тыс. подписчиков в Instagram, вернулась к работе после скандала.

Ранее руководство заставило ее выбирать: либо служба, либо популярность в социальных сетях. Адриенн выбрала последнее. Однако после Нового года ей разрешили вернуться к своим обязанностям, пишет "Лайф".

Девушка выложила фото в полицейской форме, под которым написала, что руководство пошло ей навстречу и теперь она снова в строю.

Новости Британская певица засветилась на публике в сексуальном наряде от украинского дизайнера

Instagram Адриенн Колесзар

Время, проведенное без работы, Адриенн не стала тратить понапрасну и посетила такие города, как Майами, Нью-Йорк, Кейптаун и Амстердам.

"На работе ко мне никогда не относились без уважения только потому, что я та Адриенн, которую меня привыкли видеть в социальных сетях. Я не боюсь возвращаться на службу, патрулировать и работать по сменам", – прокомментировала она.

Instagram Адриенн Колесзар

Instagram Адриенн Колесзар

Instagram Адриенн Колесзар

Instagram Адриенн Колесзар

Как сообщал OBOZREVATEL, старший офицер немецкой полиции Адриенна Колесзар прославилась в сети благодаря горячим снимкам, на которых демонстрирует свое спортивное тело.