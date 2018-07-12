Регина Тодоренко показала глубокое декольте

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась с фанатами снимком в купальнике.

Девушка позирует на камеру в пикантном наряде с мороженным, засветив при этом глубокое декольте. Фото артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Самое вкусное мороженое, которое я ела, обнаружено в Италии. Имя ему Gelato. Ешь килограммами абсолютно разное с изобилием топингов. Мне даже удалось самой приготовить один из видов мороженого. Если память не изменяет, в Болоньи мое произведение искусства было с фисташковым вкусом. А какое ваше любимое мороженое?" – спросила Регина подписчиков.

Фанаты Тодоренко оставили множество комментариев под постом, описывая свое любимое лакомство. Также фолловеры сделали звезде комплименты, обратив внимание на ее оголенную грудь.

"Сиси класс", "Регина, так приятно на вас смотреть. Всегда такая настоящая и живая. Очень позитивная девушка с натуральной внешностью и без фотошопа", "Я сейчас сижу и ем точно такое же мороженое", "Обожаю тебя", "Я смотрел ниже мороженого", - комментируют пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко с сестрой показали свои тела в бикини.