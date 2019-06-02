Сильно похудевшая Ивлеева оголилась на отдыхе: сеть в восторге

Скандальная российская звезда, экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева взбудоражила сеть фотографией в купальнике.

Сильно похудевшая звезда отправилась в медовый месяц с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) на курорт и поделилась снимками с отдыха на своей странице в Instagram.

Всего за пару часов снимок в бикини набрал миллион отметок "нравится", чем позже Ивлеева похвасталась в своем сторис.

Настя Ивлеева похвасталась успехом сторис в Instagram

Новости Известный ведущий сильно похудел и поразил своим внешним видом

"За 2 часа – миллион лайков. Вот что бикини животворящий делает. Спасибо, мои хорошие. У меня самая активная аудитория", – написала она.

Поклонники телеведущей заметили, что к отдыху она очень сильно похудела. Но результат произвел фурор в сети.

"Ух, какая стала", "Похудела капец, но все равно красивая", "Как ты так похудела", "Ты так похудела", "Какая ты худенькая стала, прям тростиночка. Где твои аппетитные и безумно красивые формы", – написали в комментариях.

скриншот из сторис Ивлее

Элджей на курорте instagram.com @sayonaralive

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году. До этого въезд также запретили Элджею с 27 ноября 2018 года.

До того, как отправиться на курорт, Ивлеева взорвала сеть роликом со странными танцами. При этом звезда выглядела довольно неопрятно и нелепо.

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